Суд повторно закрыл шаурмичную на Декабристов за нарушения СанПина

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Казанское кафе «Шаурма №1 на углях» на улице Декабристов вновь прекратило свою работу. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Стоит напомнить, что в прошлом декабре в кафе зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции, после чего оно было закрыто на месяц.

Повторная проверка выявила, что некоторые нарушения так и остались неисправленными:

– отсутствует разработанный и проводимый производственный контроль, базирующийся на принципах ХАССП;

– отсутствуют результаты лабораторных анализов.

В отношении индивидуального предпринимателя были составлены повторные административные протоколы, а также протокол о временном прекращении работы заведения. Суд принял решение о закрытии кафе на 30 дней.