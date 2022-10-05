Суд потребовал у челнинца скрыть татуировку с нацистской символикой на руке

В Набережных Челнах, в здании железнодорожного вокзала, заметили местного жителя, у которого на пальцах руки имеется татуировка с нацистской символикой. Семантическое исследование эксперта подтвердило, что у мужчины на руке изображена нацистская символика.

Набережночелнинский суд признал его виновным в публичном демонстрировании запрещенной символики и арестовал на трое суток, а также обязал мужчину скрыть изображение татуировки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.