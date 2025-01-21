Суд постановил изъять в доход государства квартиру экс-замглавы инспекции Госстройнадзора

Суд удовлетворил иск прокуратуры Набережных Челнов и постановил обратить в доход государства квартиру на сумму 3,4 миллиона рублей, приобретенную на неподтвержденные доходы.

Напомним, что бывший заместитель руководителя по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Инспекции государственного строительного надзора РТ приобрел квартиру в Челнах общей площадью 30,9 квадратов.

Решение пока не вступило в законную силу.