Суд поддержал требования экологов РТ взыскать с «Игенче» ущерб за вред окружающей среде

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Арбитражный суд Поволжского округа поддержал требования экологов взыскать с ООО «Игенче» 126 880 рублей за вред окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Факт несанкционированного размещения отходов производства и потребления на почву в селе Казаклар Тюлячинского района был выявлен в июле 2022 года. Собственником участка является ООО «Игенче». Экологи рассчитали и предъявили ущерб, причиненный окружающей среде, однако компания не оплатила его, в результате министерством было направлено исковое заявление о возмещении вреда в Арбитражный суд РТ.

В мае 2023 года Арбитраж, рассмотрев материалы дела, решил удовлетворить требование экологов и взыскать ущерб с ООО «Игенче», но организация подала апелляционную жалобу на решение суда, которая осталась без удовлетворения.

«Со стороны ООО „Игенче“ была подана кассационная жалоба на решение суда первой инстанции и на постановление суда апелляционной инстанции в Арбитражный суд Поволжского округа. 29 февраля 2024 года Арбитражный суд Поволжского округа не поддержал кассацию ООО „Игенче“ и оставил жалобу без удовлетворения», — отметили в природоохранном ведомстве.