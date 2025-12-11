Суд по требованию прокуратуры взыскал с фирмы 11 млн рублей за фиктивную сделку

В Татарстане суд удовлетворил иск Приволжской транспортной прокуратуры о взыскании с коммерческой организации более 11,3 млн рублей, незаконно выведенных за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В 2023 году компания заключила контракт на поставку одежды и перечислила иностранному поставщику валютные средства, эквивалентные 11,3 млн рублей. Однако товар в Россию так и не поступил, а покупатель не предпринял попыток вернуть деньги. Проверка показала, что сделка была оформлена с целью незаконного вывода средств за рубеж.

После выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суд поддержал иск и постановил взыскать всю сумму в доход государства. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.