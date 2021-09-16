В Казани спустя год после приговора пересматривают дело саратовца, вымогавшего 40 млн

Советский суд Казани пересматривает дело Михаила Аванесяна, обвиняемого в вымогательстве 40 млн рублей.

По версии следствия, в январе 2018 года в полицию обратился казанский предприниматель. Он заявил, что в течение года у него вымогают крупную сумму денег. При этом бизнесмену угрожали похищением и расправой над его семьей. Кроме того, преступники пугали мужчину тем, что его заразят СПИДом. Чтобы запугать бизнесмена, ему показывали видеоролики пыток и издевательств над якобы жертвами вымогателей.

Тогда по подозрению в преступлении были задержаны два жителя Саратова – Михаил Аванесян и Борис Навталян. Во время следствия выяснилось, что это не первый случай вымогательства.

В 2016 году в родном городе, якобы требуя долг, Аванесян и Навталян требовали у семейной пары передать права на земельный участок и строящийся дом стоимостью около 8 млн рублей.

Кроме того, в том же году Аванесян убедил владельца фирмы, что может передать ему деньги под залог недвижимости. Мужчины договорились о сделке – полученные объекты Аванесян продал, но обещанные деньги так и не отдал. Так ему удалось заполучить 23 млн рублей.

В 2019 году Советский суд Казани приговорил Аванесяна к 8 годам и 5 месяцам в колонии строгого режима. Однако спустя год Верховный суд РТ отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

Сегодня после длительного перерыва суд вернулся к рассмотрению дела – почти полгода проводилась техническая экспертиза. Она была необходима для установления стоимости участка, который мужчина вымогал у семейной пары. Во время процесса судья заявила, что рассчитать стоимость недвижимости не удалось. Тогда прокурор ходатайствовал о том, чтобы провести дополнительную проверку и допросить самих экспертов.

Еще до начала процесса подсудимый возмущался тем, что экспертиза проходит очень долго.

«Люди, которых обвиняли в более серьезных преступлениях, же получили свои сроки. Я все еще жду экспертизу», - недоумевал обвиняемый.

Так или иначе, во время судебного заседания Аванесян и его адвокат не стали возражать против проведения повторной проверки. Судья отложила заседание до 7 октября.