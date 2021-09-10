Суд отправил в СИЗО водителя Mercedes, сбившего автоинспектора в центре Казани

Вахитовский суд Казани отправил под стражу Даниля Туматова, который сбил автоинспектора в центре города.

В зал суда мужчину завели под конвоем – его лицо скрывали черная маска и капюшон. Судье он сообщил, что родился в Оренбургской области, сейчас занимает должность директора фирмы, женат, воспитывает двух маленьких детей.

Его адвокаты просили удалить журналистов из зала, однако судья ходатайство не поддержала. Кроме того, защитники предложили суду допросить соседку Туматова, чтобы та могла дать ему характеристику. Против ходатайства выступили следователь и прокурор.

«Характеризующий материал собран, я сомневаюсь, что соседи помогут что-то прояснить», – объяснил прокурор.

По версии следствия, 4 сентября в центре города сотрудники ГИБДД остановили Mercedes, за рулем которого был Даниль. Автоинспектор заподозрил, что мужчина пьян, остановил авто и велел водителю выйти. Однако мужчина отказался и начал трогаться с места. Тогда сотрудник ГИБДД схватился за дверь машины и еще раз попросил водителя покинуть авто. Однако Туматов проигнорировал требование автоинспектора, нажал на газ и протащил автоинспектора несколько метров.

После произошедшего Туматов скрылся с места происшествия. Сегодня следователь рассказал о новых подробностях дела – якобы при нем в тот день было оружие.

«Устроив днем в общественном месте стрельбу, Туматов не только нарушил порядок, но и продемонстрировал явное неуважение к обществу», – читала постановление судья.

Задержать его удалось спустя пару часов на парковке возле своего дома. Выяснилось, что с начала года нарушал ПДД более 20 раз.

Следователь настаивал, что мужчина может скрыться от следствия и оказать давление на пострадавших и свидетелей. Он просил отправить Туматова в СИЗО до 5 ноября. Прокурор ходатайство следствия поддержал.

Сам Туматов выступил против ходатайства. Он заявил, что «двадцать правонарушений в год, это два нарушения в месяц – это немного, стоит много камер». Обвиняемый добавил, что в тот день не собирался скрываться от полиции и препятствовать задержанию.

«А как же мое поведение в течение 33 прожитых лет? Час до задержания и во время него никакого сопротивления я не оказывал. Следствию я до сегодняшнего дня вообще не препятствовал. Я был добропорядочным гражданином – я работал, платил налоги. Я не хотел лишиться прав, потому что это мой хлеб, моя работа зависит от моего передвижения», – объяснил Туматов.

Защитник обвиняемого просил суд избрать более мягкую меру пресечения и отправить его под домашний арест. Он уверен, что Туматов не собирался сбегать от полицейских. Кроме того, у него на иждивении есть двое маленьких детей, а на работе он характеризуется только положительно.

Однако суд встал на сторону гособвинения и отправил Туматова в СИЗО. За решеткой он проведет до 4 ноября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани задержан водитель Mercedes, сбивший автоинспектора. На него было заведено несколько административных дел, после чего мужчина был отправлен под административный арест на 13 суток.