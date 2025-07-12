Суд отправил в СИЗО участников нападения на криптоблогера из Казани

Приволжский суд Казани арестовал группу парней, которые напали на криптоблогера Амана Тюрина. Подозреваемые будут находиться в СИЗО до 9 сентября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Приволжского суда Казани.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, в Казани неизвестные напали на владельца телеграм-канала «Аман Инвестирует». Блогера связали, избили и пытали противогазом ради канала с 45-тысячами подписчиков.

Добившись своего, нападавшие подожгли квартиру вместе с криптоблогером. Однако Аману Тюрину удалось выбраться и позвать на помощь.

Сегодня на своем канале криптоблогер проинформировал подписчиков о том, что он жив и восстановил доступ к своему аккаунту.