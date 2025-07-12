news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 июля 2025 16:08

Суд отправил в СИЗО участников нападения на криптоблогера из Казани

Читайте нас в
Телеграм

Приволжский суд Казани арестовал группу парней, которые напали на криптоблогера Амана Тюрина. Подозреваемые будут находиться в СИЗО до 9 сентября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Приволжского суда Казани.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, в Казани неизвестные напали на владельца телеграм-канала «Аман Инвестирует». Блогера связали, избили и пытали противогазом ради канала с 45-тысячами подписчиков.

Добившись своего, нападавшие подожгли квартиру вместе с криптоблогером. Однако Аману Тюрину удалось выбраться и позвать на помощь.

Сегодня на своем канале криптоблогер проинформировал подписчиков о том, что он жив и восстановил доступ к своему аккаунту.

Фото: скриншот

#нападение #блогер #суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рынок труда Татарстана летом: кого ищут работодатели и кому платят от 500 тыс. в месяц

Рынок труда Татарстана летом: кого ищут работодатели и кому платят от 500 тыс. в месяц

11 июля 2025
Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана

Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана

11 июля 2025