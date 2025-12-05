Суд отправил в СИЗО экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня Набережночелнинский суд отправил в СИЗО до 3 февраля экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина. Его обвиняют в мошенничестве с рекрутскими выплатами через предпринимателя.

По версии следствия, Муллин и неустановленные лица в период с ноября 2024 года, превышая полномочия и зная о невыполнении предпринимателем Ахатовым услуг по рекрутингу новобранцев, подписали документы о выполнении работ. Услуги заключались в том, что Ахатов получал за каждого приведенного для подписания контракта новобранца около ста тысяч рублей.

Таким образом, Муллин с неустановленными лицами, по версии следствия, внес в акты выполнения работ заведомо ложные сведения о том, что Ахатов привел 158 рекрутов. После этого он предоставил в банк документы для снятия 65 млн рублей с бюджетного счета. Ахатов получил распоряжение похитить из них 21 млн рублей, дополнительно 4 млн рублей ущерба составила банковская комиссия.

Второй эпизод мошенничества, по версии следствия, произошел в августе этого года и связан с ущербом на 11 млн рублей. Схема действий была аналогичной, но касалась средств, выделенных ДОСААФ РТ, куда Ахатов якобы привел 129 новобранцев.

Следователь ходатайствовал об аресте, заявив, что Муллин мог воспользоваться былыми связями и помешать следствию. Адвокаты сочли эти доводы необоснованными.

Вину Рамиль Муллин не признал. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца.