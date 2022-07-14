Суд отправил в колонию юриста из Казани, обещавшего за 300 тыс. повлиять на решение суда

Казанский юрист пообещал одной из сторон процесса по имущественным правам повлиять на решение суда в пользу пока неизвестных должностных лиц. За свою помощь он попросил 300 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Однако после он признался в мошенничестве. Оперативную разработку вели сотрудники Управления ФСБ России по РТ.

Суд признал юриста виновным в мошенничестве и отправил его в колонию общего режима на 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.