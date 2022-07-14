news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
14 июля 2022  17:56
Павел Климчак

Суд отправил в колонию юриста из Казани, обещавшего за 300 тыс. повлиять на решение суда

news_top_970_100

Казанский юрист пообещал одной из сторон процесса по имущественным правам повлиять на решение суда в пользу пока неизвестных должностных лиц. За свою помощь он попросил 300 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Однако после он признался в мошенничестве. Оперативную разработку вели сотрудники Управления ФСБ России по РТ.

Суд признал юриста виновным в мошенничестве и отправил его в колонию общего режима на 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

#УФСБ РФ по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100