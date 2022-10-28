Суд отправил в колонию юношу, которого поймали с поличным на закладках мефедрона в РТ

В июле этого года в Альметьевске полицейские задержали 18-летнего юношу, у него нашли 25 свертков с мефедроном общей массой более 25 граммов.

Как выяснилось, молодой человек покупал оптовые партии наркотиков, чтобы в дальнейшем перепродавать их через закладки в Татарстане.

На него возбудили уголовное дело за продажу наркотиков. Разработку дела вели сотрудники УФСБ России по РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

Суд отправил юношу на четыре года в воспитательную колонию.