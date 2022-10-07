Суд отправил в колонию татарстанца, который набросился с осколком стекла на полицейского

Как установили следователи, ночью 16 апреля 29-летний житель Менделеевска, будучи пьяным, пытался учинить драку в одном из ресторанов Елабуги. На место прибыли полицейские. На их требования успокоиться пьяный мужчина обругал их матом, затем разбил стакан и набросился с осколком на одного из сотрудников. В результате полицейский получил раны обеих рук.

Мужчину задержали, на него возбудили уголовное дело за публичное оскорбление и применения насилия в отношении полицейского.

Суд приговорил его к двум годам и семи месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.