Суд отправил в колонию сторонницу украинских террористов

Пять лет колонии общего режима и штраф в размере 250 тыс. рублей назначен Полине Костиковой* – стороннице украинской террористической организации «Русский Добровольческий Корпус»** (признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Прокуратура Москвы. Подсудимую признали виновной по статье УК РФ о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Правоохранителями установлено, что с января по июнь 2024 года злоумышленница, находясь за пределами РФ, пользуясь личным знакомством с руководителем террористической организации, установила контакт с одним из активистов. Она намеревалась вступить в ряды данной организации, чтобы лично участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Вернувшись в Россию, она продолжила общение с представителями террористической организации, пока ее не задержали в марте 2025 года.

* внесена в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

** организация, признана террористической и запрещена на территории РФ.