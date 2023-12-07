Суд отправил организатора казанской ячейки «Свидетелей Иеговы»* на 6 лет в колонию

В Кировском суде Казани вынесли приговор по делу Алексея Герасимова, его признали виновным в управлении экстремистской организацией – казанской ячейкой «Свидетелей Иеговы»*.

Суд назначил Герасимову наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрет на участие в религиозных организациях сроком на 5 лет.

В последнем слове Герасимов сегодня заявил, что не понимает, в чем он должен исправиться и каких-либо запретов никому не давал.

«В обвинительном заключении говорится, что я призывал к разрыву родственных и других отношений, что иметь детей плохо, но, я считаю, что все это голословные обвинения. Если бы мы так поступали, мы были бы первыми преступниками в глазах бога», – сказал Герасимов суду.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, о том, что Свидетели Иеговы* запрещены на территории России и признаны экстремистской организацией, Герасимов прекрасно знал. В сентябре 2017 года он, являясь последователем и приверженцем этой организации, принял для себя решение не прекращать деятельность казанской ячейки, несмотря на законодательный запрет.

Ячейка функционировала в Кировском районе Казани. Герасимов, по версии следствия, предполагал, что в Татарстане живет большое количество его единомышленников и это поможет ему достаточно быстро найти «паству». Алексей назначил себя старейшиной – руководителем отделения в Казани.

С сентября 2017-го по февраль 2022 года Герасимов пропагандировал идеологию экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* и вовлекал в деятельность ячейки казанцев, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Самопровозглашенный руководитель решал, когда и где будут собираться члены группы, искал новых участников, собирал деньги со сторонников, координировал проповедническую деятельность и лично агитировал потенциальных кандидатов на вступление в организацию.

Используя свой авторитет духовного лидера, Алексей Герасимов единолично решал, кого принять в организацию, хранил религиозную литературу и следил за ее распространением. Герасимов знал, что рано или поздно сотрудники правоохранительных органов обратят на них внимание, поэтому он начал обучать соратников методам конспирации и тактике общения.

Герасимов с соратниками собирались на конспиративных квартирах. Время от времени «духовный лидер» организовывал встречи с паствой в популярных кафе-фастфудах Казани. Часть собраний проходила онлайн – в приложении для видеоконференций.

Герасимов убеждал собравшихся в исключительности религиозного течения, которое проповедовал. По версии следствия, Герасимов на собраниях призывал участников ячейки разрывать родственные и семейные отношения с близкими, если они не являются членами общины.

Призывал отказываться от переливания крови в экстренных случаях, а также учил не признавать государство и отказываться от исполнения гражданских обязанностей. Членам паствы внушал превосходство перед всеми остальными религиями.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ