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Суд отправил начальника тыла МВД Татарстана под арест на два месяца
Суд арестовал начальника тыла МВД Татарстана Рамиля Шакирова по делу о взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство СК об аресте Шакирова Р. Х. по делу, возбужденному за получение взятки в особо крупном размере, и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября», – указано в сообщении.
Напомним, начальника тыла МВД Татарстана Рамиля Шакирова арестовали 4 июля.
Как указано в сообщении, в случае признания Шакирова виновным ему грозит до 15 лет колонии.
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