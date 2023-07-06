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Происшествия 6 июля 2023 14:25

Суд отправил начальника тыла МВД Татарстана под арест на два месяца

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Суд арестовал начальника тыла МВД Татарстана Рамиля Шакирова по делу о взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство СК об аресте Шакирова Р. Х. по делу, возбужденному за получение взятки в особо крупном размере, и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября», – указано в сообщении.

Напомним, начальника тыла МВД Татарстана Рамиля Шакирова арестовали 4 июля.

Как указано в сообщении, в случае признания Шакирова виновным ему грозит до 15 лет колонии.

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