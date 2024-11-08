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Суд отправил на психиатрическое лечение мужчину, напавшего на полицейского в Нижнекамске
Верховный Суд Республики Татарстан отправил на психиатрическое лечение 25- летнего мужчину, напавшего на полицейского в Нижнекамске.
Как сообщил «Татар-информу» официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев, ему инкриминировалось посягательство на жизнь сотрудника полиции.
1 февраля 2024 года возле одного из домов на улице Юности в Нижнекамске, мужчина напал на полицейского и несколько раз ударил его ножом.
Как выяснилось, нападавший был в невменяемом состоянии.
Суд назначил ему лечение в психиатрическом стационаре. Судебное решение пока не вступило в законную силу.
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