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Происшествия 8 ноября 2024 18:58

Суд отправил на психиатрическое лечение мужчину, напавшего на полицейского в Нижнекамске

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Верховный Суд Республики Татарстан отправил на психиатрическое лечение 25- летнего мужчину, напавшего на полицейского в Нижнекамске.

Как сообщил «Татар-информу» официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев, ему инкриминировалось посягательство на жизнь сотрудника полиции.

1 февраля 2024 года возле одного из домов на улице Юности в Нижнекамске, мужчина напал на полицейского и несколько раз ударил его ножом.

Как выяснилось, нападавший был в невменяемом состоянии.

Суд назначил ему лечение в психиатрическом стационаре. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

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