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Происшествия 15 мая 2024 12:00

Суд отправил на лечение иностранца, пытавшегося задушить девочку в Москве

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Московский суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре мужчине, который в январе этого года попытался задушить маленькую девочку в одном из столичных магазинов, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в начале января на юго-востоке города. Приехавший недавно в Россию иностранец схватил незнакомого ребенка за шею и начал душить прямо в торговом зале. Отец девочки и очевидцы смогли обезвредить нападавшего. Мужчину задержали, он признал свою вину на допросе.

В процессе расследования была назначена психиатрическая экспертиза, которая выявила у задержанного психическое расстройство, требующее принудительного лечения. В итоге суд признал 44-летнего гражданина Киргизии Жениша Токтосунова виновным в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

Вместо тюремного заключения Токтосунову назначили принудительное лечение в психиатрической клинике общего типа. Во время ареста он утверждал, что сильно напился и не хотел убивать девочку, а просто собирался вынести ее на улицу.

#нападение на ребенка
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