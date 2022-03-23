Суд отправил на исправительные работы жительницу РТ за долг по алиментам на 650 тысяч

42-летняя жительница Нурлата обязана была выплачивать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако с октября 2021 года по январь 2022 года она всячески уклонялась от этого. Ранее ее уже привлекали к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, общий долг составил 650 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата алиментов». Свою вину женщина полностью признала, суд отправил ее на исправительные работы на 10 месяцев. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.