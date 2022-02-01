Суд отправил на исправительные работы татарстанца за долг по алиментам на полмиллиона

Как было установлено прокуратурой, 43-летний житель Сармановского района с апреля по сентябрь прошлого года всячески уклонялся от уплаты алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка. Общий долг составил 575 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело по статье «Неуплата алиментов». Свою вину он полностью признал. Суд отправил мужчину на исправительные работы на восемь месяцев. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.