Суд отправил на исправительные работы казанца, который задолжал почти 600 тыс. алиментов

Как установили в суде, с октября 2014 года 47-летний житель Казани обязан был выплачивать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако с марта прошлого года по август этого мужчина начал уклоняться от алиментов, задолжав более 130 тысяч рублей.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение. Ему было назначено 70 часов обязательных работ.

Сейчас общая сумма задолженности составляет более 580 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело по статье «Неуплата алиментов». Свою вину подсудимый полностью признал, суд отправил его на исправительные работы на пять месяцев. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.