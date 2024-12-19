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Происшествия 19 декабря 2024 17:59

Суд отправил капитана танкера «Волгонефть-239» под домашний арест

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Капитана танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Черном море, отправили под домашний арест на два месяца.

Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Как сообщают РИА Новости, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 февраля.

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