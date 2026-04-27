Суд отобрал у татарстанца незаконно ввезённый из-за границы Nissan

Житель Набережных Челнов лишился автомобиля марки Nissan, который он ввез из-за границы незаконно. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2021 году татарстанец ввез из-за рубежа легковушку – якобы для международных перевозок. Таким образом злоумышленник хотел уклониться от соответствующих таможенных платежей. Фактически мужчина пользовался автомобилем в личных целях, беспрепятственно передвигаясь по стране.

Владельцу Nissan по итогам проверки начислили платежи и пени на сумму более 2 млн рублей. Автомобиль задержали, однако его собственник добровольно пошлины не уплатил.

В итоге горсуд Челнов постановил изъять легковушку в доход государства.