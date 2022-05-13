Суд отложил рассмотрение апелляции по делу создателей ячейки «Свидетелей Иеговы»* в РТ

Верховный суд Татарстана отложил рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении создателей ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы»* в Набережных Челнах.

На скамье подсудимых четверо челнинцев — Владимир Мякушин, Константин Матрашов, Айдар Юльметьев и Ильхам Каримов. В декабре прошлого года они выслушали обвинительные приговоры. Все четверо получили условные сроки. Матрашов и Каримов были приговорены к 2,5 годам условно, Юльметьев к 2 годам и 9 месяцам, а Матрашов, который помимо организации обвинялся еще и в финансировании сообщества, получил 3 года и 1 месяц условно.



Напомним, адепты секты были задержаны весной 2018 года. Тогда же в Автограде прошли обыски в квартирах восьмерых участников и четверых руководителей ячейки экстремистской организации. Силовики нашли у подозреваемых порядка 500 книг и 80 тетрадей с записями лекций и проповедей. Тогда же были обнаружены более 1,5 тыс. отчетов о проведении проповедей, а также 900 бланков об отказе от переливания крови.

К слову, запрет на переливание крови для участников сообщества стал одним из оснований для признания «Свидетелей Иеговы»* экстремистской организацией.

Сегодняшнее заседание было отложено в связи с неявкой адвоката одного из осужденных. Слушание будет продолжено в начале июня.

*Организация, деятельность которой признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена на территории России.