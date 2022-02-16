Суд отложил рассмотрение апелляции экс-главы ТФБ Роберта Мусина

Верховный суд Татарстана отложил рассмотрение апелляционной жалобы экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Сегодня экс-банкир пытался обжаловать приговор.

Фото: © Елена Саляхова

Мусин предстал перед судом по видеосвязи из казанского СИЗО. Присутствующие в суде журналисты отметили, что проведенные несколько месяцев в изоляторе сказались на осужденном - Мусин заметно похудел, а от его уверенности и решительности не осталось и следа.



Фото: © Елена Саляхова

На заседании стало известно, что адвокат Мусина подготовил дополнительную апелляционную жалобу, однако представитель потерпевшей стороны, а именно ПАО «Татфондбанк», получил документы поздно, в связи с этим не успел вовремя подготовить и направить возражение.

В итоге, Верховный суд отложил рассмотрение апелляции Мусина на месяц. Заседание назначено на 23 марта.

Напомним, что приговор экс-главе ТФБ был вынесен 28 сентября прошлого года. Вахитовский райсуд отправил Мусина за решетку на 12 лет. Помимо этого суд обязал экс-банкира выплатить Агентству страхования вкладов 23 млрд рублей.

Однако на этом дело не закончилось, на днях стало известно, что Мусин вновь стал фигурантом дела. Ему предъявили новое обвинение с ущербом на 19 млрд рублей.