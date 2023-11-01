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Суд отказался заочно арестовывать Толоконникову за оскорбление чувств верующих
Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Толоконниковой* вменяют публичные действия для оскорбления чувств верующих. Информации о том, когда именно произошло преступление и в чем оно заключалось, пока не приводится.
Уточняется, что дело должны были рассмотреть сегодня. В марте девушку объявили по этому делу в розыск.
По данным СМИ, несколько лет назад она уехала за границу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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