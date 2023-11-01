Суд отказался заочно арестовывать Толоконникову за оскорбление чувств верующих

Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Толоконниковой* вменяют публичные действия для оскорбления чувств верующих. Информации о том, когда именно произошло преступление и в чем оно заключалось, пока не приводится.

Уточняется, что дело должны были рассмотреть сегодня. В марте девушку объявили по этому делу в розыск.

По данным СМИ, несколько лет назад она уехала за границу.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.