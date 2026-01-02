news_header_top
Происшествия 2 января 2026 10:13

Суд отказался взыскать 15 млн рублей с умершего дроппера по делу Долиной

В Йошкар-Оле городской суд закрыл дело о взыскании 15 млн рублей с Александра Келдыбаева, которого обвиняли в мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, выяснилось, что Келдыбаев умер еще до начала процесса.

Согласно документам, 21 июня 2024 года Долина перевела Келдыбаеву 5 млн рублей и еще 10 млн рублей 27 июня. Прокуратура настаивала на возврате средств, указывая на признаки необоснованного обогащения. Однако после подтверждения смерти ответчика суд прекратил разбирательство в части требований, предъявленных к нему.

Ранее, 31 декабря, тот же суд обязал девятерых дропперов, фигурирующих в деле о продаже недвижимости Долиной, выплатить артистке 49 млн рублей компенсации.

Ранее, 16 декабря, Верховный суд РФ признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из пятикомнатной квартиры в Хамовниках.

#Уголовное дело #Мошенничество #сделки с недвижимостью
