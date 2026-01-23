Суд отказался исключать отловщика собак Мадьянкина из списка недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Республики Татарстан отказал предпринимателю Сергею Мадьянкину в исключении его из реестра недобросовестных поставщиков услуг.

Как указано в материалах дела, в октябре 2024 года Мадьянкин заключил договор с Чистопольским районом РТ на отлов безнадзорных собак на сумму почти в 300 тысяч рублей.

«Антимонопольным органом установлено, что заказчик в адрес исполнителя направил заявки на отлов животных без владельцев. В нарушение сроков оказания услуг и требований задания к контракту, исполнитель к оказанию услуг не приступил», – говорится в документе суда.

Таким образом, предприниматель был признан УФАС недобросовестным поставщиком услуг. Сергей Мадьянкин попытался обжаловать это решение, однако суд ему отказал.

«Недобросовестность предпринимателя в данном случае выразилась в халатном, непредусмотрительном, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, возникающих из положений контракта», – указано в решении суда.

Кроме этого, на сайте УФАС по РТ указан целый список нарушений, которые были замечены за предпринимателем: он не не информировал население о предстоящем отлове, не предоставил данные геолокации мест отлова, в представленных им видеозаписях фиксации отлова безнадзорных собак не было настроек даты и времени отлова, в одном из случаев, вместо того чтобы возвратить отловленных собак на прежнее место, он вывез их в лес.

Транспортировка отловленных собак производилась не в клетках, а в деревянных ящиках, от паразитов он обрабатывал собак препаратом, предназначенным не для собак, а для свиней и крупного рогатого скота. Полный список нарушений приведен на сайте УФАС по РТ. В связи с этими нарушениями в ноябре 2025 года предпринимателя внесли в список «недобросовестных» на два года.