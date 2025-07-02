Суд отказал в восстановлении на работе экс-главе КЗИО Альметьевского района РТ Пузыревой

Суд рассмотрел иск бывшего председателя комитета земельно-имущественных отношений Альметьевского района Татарстана Ильвиры Пузыревой о восстановлении на работе и компенсации морального вреда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, суд не нашел достаточных оснований и в удовлетворении исковых требований было отказано.

Ильвира Пузырева была уволена в связи с утратой доверия за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Процедура увольнения была признана судом законной и обоснованной.

«Татар-информ» рассказывал, что Ильвира Пузырева обвиняется в мошенничестве, получении взятки и превышении полномочий.

По версии следствия, женщина получила 40 тысяч рублей в качестве взятки за увеличение площади земельного участка.