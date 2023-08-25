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Суд освободил по УДО девушку, которая насмерть сбила детей в Москве
Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил Валерию Башкирову, которая в 2021 году сбила троих детей в московском районе Солнцево. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.
Установлено, что 16 июля 2021 года на улице Авиаторов девушка за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. От полученных травм двое умерли в больнице.
Девушка признала вину и раскаялась в содеянном. Как сообщает ТАСС, суд приговорил водителя к пяти годам колонии-поселения, позднее прокуратура просила приговор ужесточить и назначить ей шесть лет колонии общего режима. Мосгорсуд отказался ужесточать наказание и оставил приговор в силе.
Позднее адвокат Башкировой добился замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.
Сегодня суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ.
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