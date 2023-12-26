Суд освободил Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Октябрьский районный суд Кирова приговорил ранее осужденного за взятку экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий и освободил от наказания в связи с истечением срока давности, передает ТАСС.

«Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Признать право на реабилитацию», – указано в публикации.

В феврале 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб. по делу о взятках. Свою вину он не признал. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями против него возбудили в 2021 году.

