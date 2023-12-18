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Происшествия 18 декабря 2023 12:40

Суд оштрафовал жителя Мензелинска за незаконную организацию азартных игр

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Прокуратура Мензелинского района поддержала гособвинение в отношении местного жителя. Суд признал мужчину виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры РТ, с апреля 2022 года по январь 2023 года мужчина в принадлежащем ему помещении на улице Чернышевского в Мензелинске установил 7 ноутбуков и организовал работу игорного заведения.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

#азартные игры
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