Суд оштрафовал жителя Мензелинска за незаконную организацию азартных игр

Прокуратура Мензелинского района поддержала гособвинение в отношении местного жителя. Суд признал мужчину виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры РТ, с апреля 2022 года по январь 2023 года мужчина в принадлежащем ему помещении на улице Чернышевского в Мензелинске установил 7 ноутбуков и организовал работу игорного заведения.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.