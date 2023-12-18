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Суд оштрафовал жителя Мензелинска за незаконную организацию азартных игр
Прокуратура Мензелинского района поддержала гособвинение в отношении местного жителя. Суд признал мужчину виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры РТ, с апреля 2022 года по январь 2023 года мужчина в принадлежащем ему помещении на улице Чернышевского в Мензелинске установил 7 ноутбуков и организовал работу игорного заведения.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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