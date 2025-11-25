news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 ноября 2025 10:12

Суд оштрафовал жительницу Татарстана за контрабанду украшений стоимостью 1,6 млн

Читайте нас в
Телеграм

В Лаишевском районе Татарстана суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее признали виновной по статье «Контрабанда».

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в августе женщина прибыла в казанский аэропорт международным рейсом из-за рубежа. При себе у нее были ювелирные изделия – браслеты, кольца и другие украшения стоимостью свыше 1,6 млн рублей.

При оформлении въезда на территорию России ввозимые украшения она не задекларировала. Во время досмотра среди ее личных вещей ювелирные украшения обнаружены и изъяты.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с изъятием драгоценных украшений в доход государства.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025