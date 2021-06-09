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Ру Тат
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9 июня 2021  15:25
Павел Климчак

Суд оштрафовал жительницу Иннополиса, которая упала с электросамоката с ребенком на груди

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Сегодня суд оштрафовал 35-летнюю женщину из Иннополиса, которая упала с годовалым сыном на электросамокате. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Ребенок находился у матери на груди при помощи специального устройства. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и упала с сыном на троутар. В результате мальчик получил тяжелые травмы головы.

На нее возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Свою вину она не признала. Гособвинение запросило для подсудимой штраф 50 тысяч рублей, однако суд в итоге оштрафовал ее на пять тысяч.

Ранее агентство сообщало, что в Татарстане будут судить мать, которая покалечила ребенка, упав с ним с электросамоката.

#штраф #иннополис #электросамокат
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