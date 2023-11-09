Суд оштрафовал владельца батутного центра в Челнах, в котором пострадал ребенок

В Набережных Челнах женщина обратилась с иском в суд к местному предпринимателю, в батутном центре которого пострадал ее сын.

Как сообщают в пресс-службе суда, в июне сын женщины посетил игровую комнату в торговом центре «Алтын». Прыгая на батуте, мальчик непроизвольно перелетел через него, поскольку отсутствовала ограждающая сетка.

Ребенок упал и ударился подбородком о жесткую поверхность пола, рассек подбородок, потекла кровь. Мальчик сильно плакал. Прибывшие на место медики скорой помощи обработали ребенку рану и заклеили ее, поставили обезболивающий укол.

В этот момент работник игровой комнаты говорила врачам, что ребенок с отклонениями, поэтому упал с батута. После этого женщина отправилась вместе с сыном в КДМЦ, где медики диагностировали травму в виде ушибленной раны подбородка.

Как выяснилось, после инцидента прокуратура провела проверку, в результате которой обнаружила нарушения. В адрес предпринимателя было внесено представление об устранении нарушений.

В результате суд взыскал с бизнесмена компенсацию морального вреда в сумме 30 тысяч рублей, штраф в 15 тысяч рублей, а также расходы женщины на юристов в сумме 15 тысяч рублей.