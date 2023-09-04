Суд оштрафовал Tinder на 10 млн рублей за очередной отказ локализовать данные россиян

Суд в Москве оштрафовал владельца сервиса знакомств Tinder на 10 млн рублей за повторный отказ локализовать в РФ данные россиян, сообщает РИА Новости.

Компания признана виновной в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных россиян в базах данных, находящихся на территории РФ.

Следует отметить, что Роскомнадзор еще в мае направил Tinder письмо о выполнении требования закона о персональных данных, но требования выполнены не были, после чего был составлен протокол.

Tinder перестал работать в России 30 июня 2023 года. В июле 2022-го, суд оштрафовал Match Group еще на 2 миллиона рублей также за отказ локализовать персональные данные россиян.

Кроме того, московский суд оштрафовал на 13 млн руб видеостриминговый сервис Twitch за аналогичное правонарушение.