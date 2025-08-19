news_header_top
Происшествия 19 августа 2025 11:36

Суд оштрафовал татарстанца, который выловил полтысячи раков в заказнике

Татарстанец, который незаконно выловил полтысячи раков, предстал перед судом. Его осудили по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенного орудия лова, на особо охраняемых природных территориях».

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, в апреле 33-летний мужчина, находясь в государственном природном заказнике, неподалеку от города Болгар, на резиновой лодке с мотором установил десять раколовок.

Через 10 дней татарстанец достал из воды раколовки, в которых находилось 489 раков стоимостью 115 рублей каждый. Таким образом он причинил ущерб водным биологическим ресурсам на общую сумму свыше 56 тыс. рублей.

Вину мужчина признал полностью и раскаялся. Он возместил ущерб в полном объеме. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей. Лодка и запрещенные орудия лова конфискованы в доход государства.

