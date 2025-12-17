news_header_top
Происшествия 17 декабря 2025 15:16

Суд оштрафовал мастера организации в РТ, по вине которого рабочий упал с вышки и погиб

В Татарстане суд оштрафовал мастера организации, по вине которого рабочий упал с вышки.

По версии следствия, в июле мастер допустил к выполнению высотных работ на объекте в Черемшанском районе стропальщика, не прошедшего обучение.

В результате мужчина упал с 12-метровой высоты в люк резервуара для хранения нефтепродуктов. Татарстанец получил серьезные травмы и в тот же день скончался в больнице.

Приговором суда мастеру назначено наказание в виде штрафа.

