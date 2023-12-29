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Суд оштрафовал Ивлееву за «голую вечеринку» на 100 тысяч рублей
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Лефортовский суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой вечеринки», сообщает РИА Новости.
Артистка и блогер Анастасия Ивлеева признана судом соорганизатором мероприятия в «Мутаборе» и оштрафована, говорится в сообщении.
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