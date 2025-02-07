Суд оштрафовал главу отделения партии «Яблоко» в РТ за нарушение правил проведения пикета

Главу татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина оштрафовали за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Как стало известно «Татар-информу», Зинатуллин участвовал в согласованном пикете «За свободу слова и прессы», но держал в руках плакат, который, по версии следствия, не соответствовал тематике мероприятия.

«Вахитовский районный суд Казани назначил Руслану Зинатуллину штраф в размере 260 тысяч рублей по статье о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Вахитовского суда Казани.