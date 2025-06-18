Суд оштрафовал директора УК «Заречье» за плохую работу дымоходов в казанских многоэтажках

Директор управляющей компании «Заречье» получил два штрафа по 100 тысяч рублей за плохую работу дымоходов и вентиляции в домах №6 на улице Кулахметова и №38 к.2 на Батыршина в Казани.

Компания долго не признавала вину и утверждала, что проверки дымоходов проводились, а тяга была — правда, только при открытых окнах. Юристы Жилинспекции отмечали, что неважно, открыты окна или закрыты — тяга должна быть всегда, особенно если жильцы используют газовые плиты и колонки с закрытыми окнами.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, суд признал директора виновным и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Второй штраф такой же суммы выписали за аналогичные нарушения в другом доме. Директор пытался обжаловать решение в Кировском районном суде, но там поддержали первоначальные вердикты.