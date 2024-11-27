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Суд оштрафовал главу благотворительного фонда Романову* за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал директора организации «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» Ольгу Романову* на 300 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.
Как сообщает ТАСС, за отказ разместить маркировку иноагента в постах в соцсетях или других интернет-ресурсах предусмотрена ответственность. Романова привлечена к ответственности как должностное лицо.
Ольга Романова* – российская журналистка, исполнительный директор движения «Русь сидящая»* и директор «Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям». Как сообщили в Минюсте, она создавала и распространяла материалы иноагентов и ложную информацию о решениях и политике российских властей.
*Организация и ее руководитель признаны Минюстом иноагентами на территории РФ
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