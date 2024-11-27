Суд оштрафовал главу благотворительного фонда Романову* за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал директора организации «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» Ольгу Романову* на 300 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Как сообщает ТАСС, за отказ разместить маркировку иноагента в постах в соцсетях или других интернет-ресурсах предусмотрена ответственность. Романова привлечена к ответственности как должностное лицо.

Ольга Романова* – российская журналистка, исполнительный директор движения «Русь сидящая»* и директор «Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям». Как сообщили в Минюсте, она создавала и распространяла материалы иноагентов и ложную информацию о решениях и политике российских властей.

*Организация и ее руководитель признаны Минюстом иноагентами на территории РФ