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Ру Тат
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Происшествия
5 июня 2022  10:03

Суд оштрафовал челнинку за надписи в подъезде и лифте, дискредитирующие ВС России

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14 марта жительница Набережных Челнов в своем подъезде написала краской на полу лифта и на полу шестого этажа различные надписи, дискредитирующие вооруженные силы РФ.

Суд признал женщину виновной в дискредитации ВС России и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Надписи стерли коммунальщики – после этого они обратились в суд, чтобы возместить стоимость средств для очистки краски с челнинки.

Таким образом, с жительницы Автограда взыскали ещё около пяти тысяч рублей в пользу управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе Набережночелнинского суда.

#суд
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