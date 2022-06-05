Суд оштрафовал челнинку за надписи в подъезде и лифте, дискредитирующие ВС России

14 марта жительница Набережных Челнов в своем подъезде написала краской на полу лифта и на полу шестого этажа различные надписи, дискредитирующие вооруженные силы РФ.

Суд признал женщину виновной в дискредитации ВС России и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Надписи стерли коммунальщики – после этого они обратились в суд, чтобы возместить стоимость средств для очистки краски с челнинки.

Таким образом, с жительницы Автограда взыскали ещё около пяти тысяч рублей в пользу управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе Набережночелнинского суда.