Суд оштрафовал челнинцев: за тату со свастикой и за фейк про Бучу

Набережночелнинский суд вынес приговор двоим местным жителям. Первый из них в апреле опубликовал видео с заведомо ложной информацией о целях, задачах и порядке специальной военной операции на Украине. В частности ролик содержал фейковую информацию о массовых преступлениях военнослужащих России в отношении мирных жителей города Буча.

Свою вину мужчина полностью признал, суд признал его виновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Второй челнинец 9 июня, находясь в автобусе, демонстрировал наколотую на левом запястье тату в виде свастики. Было возбуждено административное дело за публичное демонстрирование нацистской символики.

Мужчина также признал свою вину, его оштрафовали на две тысячи рублей и потребовали удалить татуировку с руки. Об этом сообщают в пресс-службе Набережночелнинского суда.