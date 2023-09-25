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Суд оштрафовал челнинца за публикацию в интернете флага «Легиона»*
В Челнах вынесли приговор местному жителю за публикацию в Сети символики террористической организации. Информация об этом появилась на сайте Набережночелнинского городского суда.
Установлено, 19 сентября сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД РТ в результате мониторинга обнаружили профиль челнинца во «ВКонтакте», где был размещен «Бело-сине-белый» флаг, который является официальной символикой украинского военизированного объединения Легион «Свобода России»*.
В судебном заседании челнинец признал свою вину и пояснил, что не знал о том, что организация признана террористической. В настоящее время изображение флага удалено.
Учитывая признание вины, раскаяние в содеянном и совершение правонарушения впервые, суд назначил челнинцу штраф в размере 1000 рублей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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