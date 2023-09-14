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Суд оштрафовал челнинца, который в соцсетях выложил интимные фото бывшей девушки
Челнинская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Суд установил, что в октябре 2022 года парень разместил фотоснимки бывшей девушки в обнаженном виде в открытом доступе в одной из соцсетей.
Свою вину мужчина признал и рассказал, что разместил интимные фото девушки из мести за отказ встречаться.
В результате суд назначил челнинцу штраф в размере 10 тысяч рублей.
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