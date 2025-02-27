Суд оставил в СИЗО организатора финансовой пирамиды в РТ, похитившего более 120 млн

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани оставил в СИЗО организатора финансовой пирамиды в Татарстане Павла Миронова. Его обвиняют в организации преступного сообщества и в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Несмотря на доводы адвоката и подсудимого о том, что Миронов не собирается скрываться и препятствовать следствию, суд оставил его под стражей еще на три месяца.

Напомним, следствие утверждает, что Миронов вместе с сообщниками организовал преступное сообщество в Казани, которое занималось незаконной брокерской деятельностью. Их офисы также находились в Екатеринбурге и Чебоксарах.

С февраля 2017 года по октябрь 2021 года участники сообщества, представляясь брокерами и преподавателями финансовых курсов, привлекали деньги людей, якобы для торговли на рынках «Форекс» и криптовалютных биржах. В итоге они обманули более ста человек, похитив свыше 121 миллиона рублей.

Миронов попытался скрыться от правосудия, но был задержан и депортирован из Индонезии в Россию в сентябре 2023 года. На имущество обвиняемого, включая автомобиль и квартиру, наложен арест.