Суд оставил в силе оправдательный приговор экс-главе совета директоров «Интехбанка»

Верховный суд РТ оставил в силе оправдательный приговор экс-главе совета директоров «Интехбанка» Рустему Абдуллину и его бизнес-партнеру Айрату Файзрахманову. Их обвиняли в мошенничестве и в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

«Приговор оставлен без изменения», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Ранее следствие настаивало на том, что Абдуллин и Файзрахманов якобы подделали документы, представленные в Арбитражный суд при рассмотрении коммерческого спора, намеренно исказив сведения о сделках с имуществом завода ЖБИ на сумму 158 млн рублей. Помимо этого, их обвиняли в хищении 8 млн рублей по другим незаконным сделкам.

10 ноября 2025 года Вахитовский райсуд Казани вынес оправдательный приговор по уголовному делу.