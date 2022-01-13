Суд оставил под стражей экс-замглавы МЧС РТ по делу о хищении 161 млн

Советский суд Казани рассмотрел вопрос о возможном изменении меры пресечения для бывшего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина и двух его подчиненных – руководителей коммерческой службы спасения «ОДС РТ» Ленура Зиннатуллина и Ильнара Гимадиева.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Насибуллина и Зиннатуллина доставили на заседание из СИЗО. Оба они просили суд смягчить избранную им ранее меру пресечения.

Гимадиев явился на слушание самостоятельно, мужчина находится под домашним арестом. Сегодня он попросил суд отпустить его под подписку о невыезде, чтобы устроиться на работу и обеспечивать семью.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Однако сторона гособвинения настаивала на сохранении ранее избранной меры пресечения для всех фигурантов дела. Прокурор посчитала, что в противном случае обвиняемые смогут скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства по делу.

В конечном итоге суд решил оставить всем подсудимым прежние меры пресечения. Насибуллин и Зиннатуллин пробудут в СИЗО до 6 марта, Гимадиев столько же пробудет под домашним арестом.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Ранее суд постановил вернуть уголовное дело в Генпрокуратуру РФ. Причиной стало непонятное защите и суду обвинение. Судья обнаружил неточности в предъявленных в обвинении суммах причиненного ущерба, а также в сроках совершения преступления.

Напомним, что Ильхама Насибуллина по подозрению в подлоге и мошенничестве задержали еще весной 2020 года. Замминистра и его двух соратников Ленура Зинатуллина и Ильнара Гимадиева обвиняли в том, что они организовали фирму «ОДС РТ», которая дублировала обязанности «Поисково-спасательной службы при МЧС РТ».

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Мошенническая схема, по версии следствия, была довольно проста. Злоумышленники предлагали фирмам свою помощь и заключали соответствующие договоры. По факту всю работу выполняли сотрудники ведомства, а полученные деньги уходили Насибуллину и его помощникам. Так с 2013 по 2020 годы им удалось «заработать» 161 млн рублей.