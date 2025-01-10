Суд оставил под стражей экс-руководителя исполкома Актанышского района РТ Ильясова

Верховный суд Татарстана отказался освободить из-под стражи бывшего руководителя исполкома Актанышского района Рустема Ильясова. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Верховного суда РТ.

«Один адвокат просил отправить Ильясова под домашний арест, второй постановление отменить, в удовлетворении ходатайства следователя отказать. Судебное заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи. Сам Ильясов ссылался на состояние своего здоровья и также просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе суда.

В ходе заседания бывший руководитель исполкома указал на инвалидность третьей группы — бронхиальная астма с хроническим ринитом, вторая степень недостаточности.

Рустема Ильясова обвиняют по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Мошенничество». Весной прошлого года он получил взятку от представителей компании «Строймус».

По итогам заседания мера пресечения не изменилась, и Ильясов остался под стражей. Там он пробудет минимум до 20 января.