Жена экс-главы ФСС Лоханова упала в обморок, услышав, что суд оставил его в СИЗО

Московский суд Казани рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения для бывшего главы фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова. На сегодняшнем судебном заседании прокурор попросил оставить его в СИЗО до 24 мая.

«Даже если я совершил определенный проступок, неужели это в одночасье делает меня каким-то матерым уголовником, который, по утверждению гособвинителя уже пятое заседание по продлению меры пресечения, продолжит заниматься преступной деятельностью?» – заявил суду Лоханов и попросил отпустить его под домашний арест.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Кроме того, обвиняемый добавил, что в его присутствии нуждаются пятеро его детей, младшему из которых всего два года, а старшей – через неделю исполнится 12 лет. По словам Лоханова, на его иждивении также находятся его пожилые родители, они оба инвалиды второй группы.

В конечном итоге суд решил оставить экс-главу Фонда под стражей. Обвиняемый пробудет под арестом до 24 мая. Во время объявления решения суда жена Лоханова упала в обморок. Приставы помогли ей прийти в себя.

Напомним, что Лоханову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В 2021 году Фонд подал в отношении компании-поставщика спецсредств для инвалидов «РСМ-Мед» иск на 14 млн рублей. Согласно документам, фирма поставила фонду не то оборудование, которое было прописано в госконтракте, общая стоимость которого составила 56 млн рублей.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

По версии следствия, Лоханов встретился с руководителем «РСС-Мед» и предложил ему снизить размер неустойки за вознаграждение в 4 млн рублей. Главу ФСС задержали в тот момент, когда ему передавали часть обещанных денег.

Процесс по делу стартовал сегодня. Подсудимый признал вину частично. Лоханов заявил, что действительно получил деньги за подготовку рекомендаций для «РСС-Мед» к защите, но действовал при этом не как должностное лицо, а повлиять на решение об апелляции и вовсе не мог.